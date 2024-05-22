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Коммунальщикам не удалось "слить" 186 миллионов на реконструкцию здания на Киевщине  

Среда, 22 мая 2024, 16:59 - Виктор Волокита
 

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату почти 186 млн грн из местного бюджета при проведении тендера по реконструкции нежилого здания под общественное.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

БЭБ установило, что должностные лица одного из коммунальных предприятий в Киевской области объявили закупку услуг по ремонтным работам. 

Чиновники собирались потратить на реконструкцию нежилого здания почти 186 млн гривен.

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Специалисты Бюро установили нецелесообразность использования бюджетных средств на строительство фактически нового здания, что не является первоочередной критической необходимостью, учитывая продолжение действия военного положения.

"Сотрудники БЭБ направили письмо распорядителю средств с соответствующими рекомендациями. Заказчик отменил проведение торгов", - говорится в сообщении. 

Напомним: 

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Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату почти 6 млн грн из местного бюджета во время проведения тендерной закупки рентгеновской диагностической системы.

БЭБ
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Экономическая правда
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