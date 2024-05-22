Коммунальщикам не удалось "слить" 186 миллионов на реконструкцию здания на Киевщине
Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату почти 186 млн грн из местного бюджета при проведении тендера по реконструкции нежилого здания под общественное.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
БЭБ установило, что должностные лица одного из коммунальных предприятий в Киевской области объявили закупку услуг по ремонтным работам.
Чиновники собирались потратить на реконструкцию нежилого здания почти 186 млн гривен.
Специалисты Бюро установили нецелесообразность использования бюджетных средств на строительство фактически нового здания, что не является первоочередной критической необходимостью, учитывая продолжение действия военного положения.
"Сотрудники БЭБ направили письмо распорядителю средств с соответствующими рекомендациями. Заказчик отменил проведение торгов", - говорится в сообщении.
Напомним:
Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату почти 6 млн грн из местного бюджета во время проведения тендерной закупки рентгеновской диагностической системы.