Все разделы
Укр / Рус

В ЕС уменьшилась доля бензиновых и дизельных автомобилей 

Среда, 22 мая 2024, 16:28 - Виктор Волокита

В апреле общее количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС составило 913 995 единиц, причем доля бензиновых и дизельных авто продолжает уменьшаться.  

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные АСЕА. 

По сравнению с прошлым годом апрельский рынок новых легковушек в ЕС вырос на 13,7%. 

Произошло это благодаря значительному росту на всех основных рынках блока: Испания (+23,1%), Германия (+19,8%), Франция (+10,9%) и Италии (+7,7%).

Реклама:

"Наиболее популярными в ЕС остаются автомобили с бензиновыми двигателями.  Они охватили 36% апрельского рынка новых легковушек. Однако это на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. 

В то же время доля гибридов выросла с 25% до 29%. Предпочтение дизельным авто отдали 13% потребителей, против 14,7% в прошлом году. А доля электромобилей почти не изменилась - 12%.

По итогам первых четырех месяцев года рынок новых легковых авто в ЕС вырос на 6,6%, достигнув почти 3,7 млн единиц. 

Реклама:

Напомним: 

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей, больше всего - из Германии. 

автомобили ЕС
Реклама:
Материалы по теме
В апреле спрос на автомобили с бензиновыми двигателями вырос на 7%, самые популярные - японские 20 мая 2024, 09:22
Tesla снижает цены подписки на полный автопилот в США и Канаде 13 апреля 2024, 17:00
Суперпремиум-электрокар Apple "похоронили". Почему долгожданный Apple Car не взлетел? 16 марта 2024, 06:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте