В ЕС уменьшилась доля бензиновых и дизельных автомобилей 

В апреле общее количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС составило 913 995 единиц, причем доля бензиновых и дизельных авто продолжает уменьшаться.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные АСЕА.

По сравнению с прошлым годом апрельский рынок новых легковушек в ЕС вырос на 13,7%.

Произошло это благодаря значительному росту на всех основных рынках блока: Испания (+23,1%), Германия (+19,8%), Франция (+10,9%) и Италии (+7,7%).

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"Наиболее популярными в ЕС остаются автомобили с бензиновыми двигателями. Они охватили 36% апрельского рынка новых легковушек. Однако это на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В то же время доля гибридов выросла с 25% до 29%. Предпочтение дизельным авто отдали 13% потребителей, против 14,7% в прошлом году. А доля электромобилей почти не изменилась - 12%.

По итогам первых четырех месяцев года рынок новых легковых авто в ЕС вырос на 6,6%, достигнув почти 3,7 млн единиц.

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Напомним:

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей, больше всего - из Германии.