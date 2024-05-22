В этом году Латвия выделит 6 миллионов евро на поддержку украинской инфраструктуры 

В 2024 году Латвия выделит 6 миллионов евро на поддержку развития инфраструктуры в Украине, и такую же сумму поддержки планируется заложить на 2025 год.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры со ссылкой на представителей латвийской делегации во главе с Министром экономики Латвийской Республики Викторсом Валайнисом во время встречи с украинской делегацией.

"Латвийская Республика заинтересована в укреплении экономических связей, в частности, в вопросах замещения экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ и развития экспортных путей.

Предполагается, что для украинских экспортеров, так и для латвийских партнеров будет сформировано предложение по комбинированному логистическому решению, которое будет включать как наземный, так и морской транспорт", - говорится в сообщении Министерства.

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Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и использование сервиса еЧерга.

Кроме того, представители латвийской делегации заверили в готовности авиаперевозчика airBaltic начать работу в Украине, как только будет восстановлено воздушное сообщение.

Напомним:

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Украина получила от латвийского донора Latvenergo гуманитарную помощь для энергосистемы общим весом более 325 тонн, в частности трансформатор мощностью 250 МВА.