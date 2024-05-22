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Прокуратура подозревает директора фирмы в завладении 3 миллионов на реконструкции АЭС

Среда, 22 мая 2024, 15:15 - Виктор Волокита

Директору столичного предприятия, которое выполняло работы на Хмельницкой АЭС, по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.  

По данным следствия, подозреваемая во время ремонтных работ на территории обособленного подразделения "Хмельницкая атомная электростанция" ГП "НАЭК "Энергоатом" умышленно внесла ложные сведения в строительную документацию. И искусственно завысила расходы на выполнение пусконаладочных работ.

Предпринимательница подделала акты приемки выполненных работ по компенсации средств на командировки работников фирмы. В то же время они не были официально трудоустроены, а выполняли работы по договору.

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Своими действиями подозреваемая нанесла материальный ущерб на почти 3 млн грн. 

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. 

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ Нацполіції в Хмельницкой области, оперативное сопровождение - сотрудники Управления стратегических расследований в Хмельницкой области ДВР Нацполіції Украины и Управления СБУ в области.

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Напомним:

В Хмельницкой области владельца компании, которого обвиняют в преступлениях против нацбезопасности, суд обязал вернуть землю стоимостью более 1 млрд грн в коммунальную собственность.

Экономическая правда

АЭС прокуратура
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