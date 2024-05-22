Впервые за 5 лет: "Укрзализныця" увеличила стоимость постельного белья в пассажирских поездах
Среда, 22 мая 2024, 14:46 -
Впервые за 5 лет "Укрзализныця" меняет стоимость постельного белья в пассажирских поездах.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Начиная с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах будет стоить 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ - 120 грн (вместо 60 грн)", - говорится в сообщении.
Перед изменением стоимости услуги "Укрзализныця" заменила постельное белье в поездах. Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего следования.
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Напомним:
Благодаря оптимизации прохождения погранично-таможенных операций, время путешествия на поезде по маршруту Киев - Варшава, а также Днепр - Киев - Хелм и Киев - Хелм сократится.
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