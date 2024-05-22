За месяц банки увеличили объемы предоставления кредитов предпринимателям 

В апреле заключено 1 130 кредитных договоров на сумму более 4,3 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,4 млрд гривень.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 мая текущего года под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать АО КБ "Приватбанк": 12 299 кредитов на общую сумму 20,4 млрд грн, что составляет 58 % от лимита таких гарантий, предоставленных банку. Вторым по количеству таких кредитов является АО "Ощадбанк": 3 012 кредитов на 11,3 млрд грн (90 % от лимита банка). Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 830 кредитов на 9,3 млрд (66 % от своего лимита).

Наибольший объем кредитов обслуживается в Киеве, Днепропетровской области, Львовской области и в Киевской области.

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Напомним:

Украинские предприниматели в марте в рамках поддержки малого и среднего бизнеса получили 1037 кредитов на 3,9 млрд грн.