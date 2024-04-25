У березні підприємці отримали кредитів на майже 4 мільярди за державними гарантіями на портфельній основі

Українські підприємці в березі у межах підтримки малого та середнього бізнесу отримали 1037 кредитів на 3,9 млрд грн, загалом з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 35 069 кредитів на загальну суму 111,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що станом на 1 квітня цього року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 001 кредит на суму 63,8 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 28,9 млрд грн. Це близько 66 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд грн).

"При цьому в березні 2024 року укладено 1 037 кредитних договорів на суму понад 3,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,1 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

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За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 квітня поточного року продовжує лідирувати Приватбанк: 11 747 кредитів на загальну суму 19,4 млрд грн, що становить 55 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк: 2 998 кредитів на 11,6 млрд грн (89 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 768 кредитів на 8,7 млрд (62 % від свого ліміту).

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

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сільське господарство – 4 766 кредитів на загальну суму 28,6 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 7 627 кредитів на 16,6 млрд грн;

переробна промисловість – 2 727 кредитів на 12,5 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 070 кредитів на 2,3 млрд грн;

будівництво – 429 кредитів на 1,4 млрд грн.

Економічна правда.