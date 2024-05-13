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Amazon інвестує $1,3 млрд на розвиток ШІ та інфраструктури у Франції

Понеділок, 13 травня 2024, 10:20 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Компанія Amazon заявила про інвестиції у розмірі 1,3 млрд дол в економіку Франції. Йдеться про розвиток генеративного ШІ, а також інвестиції в інфраструктуру. 

Про це повідомляє Reuters.

Зростаюча популярність GenAI підживлює попит на хмарні сервіси, а Франція стала центром ШІ з такими перспективними стартапами, як Mistral і Poolside. Такі компанії, як Meta і Google, створили в країні дослідницькі центри ШІ.

Amazon інвестувала понад 20 мільярдів євро у свої французькі операції з 2010 року і налічує понад 22 000 постійних працівників у своїх хмарних та онлайн-магазинах.

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Нові інвестиції пропонують створити додаткові 3 000 робочих місць.

Нагадаємо:

Попри загальне зниження глобальних інвестицій венчурного капіталу,  чисті технології (Cleantech) та штучний інтелект (ШІ) стали найбільш привабливими секторами для інвесторів, сім з десяти найбільших угод кварталу припадають саме на ці дві галузі.

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Економічна правда
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