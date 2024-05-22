Фонд госимущества планирует летом провести первые аукционы аренды 109 тысяч га агроземель

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) планирует этим летом провести первые аукционы по сдаче в аренду сельскохозяйственных земель, находящихся под его управлением.

Об этом сообщила начальник управления евроинтеграции и международного сотрудничества Олеся Мизина, передает "Интерфакс-Украина".

"Государственные сельскохозяйственные земли будут сдавать в аренду отечественным и международным инвесторам. В зависимости от использования земли срок аренды будет составлять 14 или 25 лет", - сказала она на втором люксембургско-украинском бизнес-форуме "Быстрое восстановление Украины", организованном LUCC в Люксембурге.

Мизина уточнила, что всего у государства более 800 тыс. га земель, под управлением ФГИ находятся 386 тыс. га сельхозземель, из которых на аукционы первого пула запланировано выставить 109 тыс. га.

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Среди других интересных активов, кроме 19 объектов большой приватизации, представитель фонда выделила хлебоприемные предприятия, значительное количество объектов по всей Украине для проектов brownfield, которые имеют большой потенциал для инвестиций, поскольку имеют всю необходимую инфраструктуру.

Начальница управления добавила, что в июне-июле на продажу будут выставлены гостиницы "Украина" и "Казацкий", расположенные в самом центре Киева.

"Мы рассчитываем на инвестиционные фонды, девелоперов, которым будут интересны такие активы. Они могли бы приобрести эти гостиницы и, например, обеспечить им сотрудничество в известных гостиничных сетях", - отметила представительница ФГИ.

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По ее словам, интересные объекты есть и среди национализированных активов, например предприятие по производству газобетона "Аэрок".

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Напомним:

В государственной собственности остается около 800 тыс гектаров земли и почти половина из них сейчас находится в распоряжении Фонда государственного имущества.

В распоряжении ФГИ 386 тысяч гектар земли, из которых 98 тысяч находятся в оккупации.