Правоохранители разоблачили махинацию с генераторами для военных на 5 миллионов

Государственное бюро расследований разоблачило махинации с генераторами для военных на более 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР сообщили о подозрении командиру воинской части и его заместителю, а также двум предпринимателям. Установлено, что при закупке дизельных генераторов на нужды Вооруженных Сил Украины было присвоено оборудование на более 5 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, коммерсанты, которые специализируются на продаже электрогенераторных установок, в 2022 году "договорились" с заместителем командира воинской части. Он должен был обеспечить победу подконтрольного дельцам общества на закупку тысячи дизельных генераторов для нужд ВСУ. Сумма контракта составляла почти 43 миллиона гривен.

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Так, после заключения договора предприниматели почти два месяца ничего не делали. Зато воспользовавшись халатностью командира воинской части, заключили дополнительное соглашение. По обновленным условиям, при сохраненной общей суммы договора, было уменьшено на 133 единицы количество уже заказанных в Китае генераторов. Эти 133 генератора впоследствии дельцы присвоили, а государственный бюджет из-за этого потерял более 5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

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Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена, который предлагал 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.