Торговая война: Китай может ввести 25% пошлины на авто из США и ЕС

Китай готов ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США на фоне эскалации торговой напряженности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Китай дал понять, что готов ввести пошлины на импортные автомобили с большими двигателями на уровне 25%, поскольку торговая напряженность в отношениях с США и Европейским союзом растет", - пишет агентство.

Китайская торговая палата в ЕС заявила, что о потенциальном шаге ее проинформировали "инсайдеры". Пошлины затронут европейских и американских автопроизводителей и окажут "значительное" влияние на отношения с ЕС, добавили в палате.

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Акции европейских автопроизводителей, которые больше всего пострадают от потенциального тарифа, упали в среду, причем Mercedes-Benz Group AG и BMW AG упали более чем на 2% в начале торгов.

Напомним:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.

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Общий тариф на китайские электромобили вырос до 102,5% с 27,5%.