Все разделы
Укр / Рус

В Сумской области были обесточены полмиллиона абонентов, в Донецкой области - шахта 

Среда, 22 мая 2024, 11:01 - Виктор Волокита

Ночью 22 мая были обесточены абоненты в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в Минэнерго. 

Согласно сообщению, ночью вражеские дроны атаковали энергетические объекты в Сумской области. В результате чего было обесточено около 518 тысяч абонентов. На утро большинство запитано. 

Также были нарушения в электроснабжении бытовых и промышленных потребителей в соседних областях - Черниговской и Харьковской. Они также запитаны. Продолжаются восстановительные работы.

Реклама:

"На Харьковщине во время обстрелов выключалось оборудование одной из высоковольтных подстанций. Оно включено в работу. Также в результате обстрелов выключались две воздушные линии облэнерго. Вследствие этого обесточивались бытовые потребители. Они запитаны", - сообщили в Минэнерго.

Сегодня утром была обесточена одна из шахт в Донецкой области. Под землей находилось 25 работников - они выведены на поверхность.

Напомним: 

Реклама:

21 мая из-за обстрелов были обесточены или оставались без напряжения абоненты в 7 областях Украины.

энергетика война
Реклама:
Материалы по теме
Энергетики пересмотрели графики и добавили два часа света 22 мая 2024, 10:57
В "Укрэнерго" призвали украинцев учиться жить с отключениями света 22 мая 2024, 09:00
Германия передала украинским энергетикам уже более 1,4 тысяч тонн гуммпомощи 21 мая 2024, 20:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте