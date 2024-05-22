В Сумской области были обесточены полмиллиона абонентов, в Донецкой области - шахта
Ночью 22 мая были обесточены абоненты в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Об этом сообщили в Минэнерго.
Согласно сообщению, ночью вражеские дроны атаковали энергетические объекты в Сумской области. В результате чего было обесточено около 518 тысяч абонентов. На утро большинство запитано.
Также были нарушения в электроснабжении бытовых и промышленных потребителей в соседних областях - Черниговской и Харьковской. Они также запитаны. Продолжаются восстановительные работы.
"На Харьковщине во время обстрелов выключалось оборудование одной из высоковольтных подстанций. Оно включено в работу. Также в результате обстрелов выключались две воздушные линии облэнерго. Вследствие этого обесточивались бытовые потребители. Они запитаны", - сообщили в Минэнерго.
Сегодня утром была обесточена одна из шахт в Донецкой области. Под землей находилось 25 работников - они выведены на поверхность.
Напомним:
21 мая из-за обстрелов были обесточены или оставались без напряжения абоненты в 7 областях Украины.