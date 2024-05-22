В Сумской области были обесточены полмиллиона абонентов, в Донецкой области - шахта 

Ночью 22 мая были обесточены абоненты в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Согласно сообщению, ночью вражеские дроны атаковали энергетические объекты в Сумской области. В результате чего было обесточено около 518 тысяч абонентов. На утро большинство запитано.

Также были нарушения в электроснабжении бытовых и промышленных потребителей в соседних областях - Черниговской и Харьковской. Они также запитаны. Продолжаются восстановительные работы.

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"На Харьковщине во время обстрелов выключалось оборудование одной из высоковольтных подстанций. Оно включено в работу. Также в результате обстрелов выключались две воздушные линии облэнерго. Вследствие этого обесточивались бытовые потребители. Они запитаны", - сообщили в Минэнерго.

Сегодня утром была обесточена одна из шахт в Донецкой области. Под землей находилось 25 работников - они выведены на поверхность.

Напомним:

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21 мая из-за обстрелов были обесточены или оставались без напряжения абоненты в 7 областях Украины.