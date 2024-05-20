Всі розділи
Укр / Рус

У квітні попит на автівки з бензиновими двигунами зріз на 7%, найпопулярніші - японські

Понеділок, 20 травня 2024, 09:22 - Економічна правда

У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння. 

Про це повідомляє Укравтопром. 

За  його даними, це на 7% більше, ніж торік.

"Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти", - повідомили в Укравтопром. 

Реклама:

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.

До ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  1. MAZDA CX5 - 220 од.;
  2. KIA Sportage - 185 од.;
  3. TOYOTA RAV-4 - 174 од.;
  4. RENAULT Duster - 111 од.;
  5. HYUNDAI Tucson - 110 од.;
  6. SUZUKI Vitara - 106 од.;
  7. SUZUKI SX4 - 94 од.;
  8. SKODA Octavia - 94 од.;
  9. VOLKSWAGEN Tiguan - 83 од.;
  10. KIA Cee'd - 61 од.

Нагадаємо: 

Реклама:

У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі, що удвічі більше, відносно торішнього квітня. Найбільший показник з реєстрації цих типів авто продемонстрували водії у Львівській області (595 од).

Крім  того, у минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 43% більше, ніж торік.

автомобілі Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Tesla знижує ціни підписки на повний автопілот в США та Канаді 13 квітня 2024, 17:00
Суперпреміум-електрокар Apple "похоронили". Чому довгоочікуваний Apple Car не випустили? 16 березня 2024, 06:05
У лютому кількість вживаних легковиків з-за кордону збільшилася на третину, ніж торік 7 березня 2024, 10:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті