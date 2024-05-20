У квітні попит на автівки з бензиновими двигунами зріз на 7%, найпопулярніші - японські

У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє Укравтопром.

За його даними, це на 7% більше, ніж торік.

"Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти", - повідомили в Укравтопром.

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Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.

До ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

MAZDA CX5 - 220 од.; KIA Sportage - 185 од.; TOYOTA RAV-4 - 174 од.; RENAULT Duster - 111 од.; HYUNDAI Tucson - 110 од.; SUZUKI Vitara - 106 од.; SUZUKI SX4 - 94 од.; SKODA Octavia - 94 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 83 од.; KIA Cee'd - 61 од.

Нагадаємо:

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У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі, що удвічі більше, відносно торішнього квітня. Найбільший показник з реєстрації цих типів авто продемонстрували водії у Львівській області (595 од).

Крім того, у минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 43% більше, ніж торік.