У квітні попит на автівки з бензиновими двигунами зріз на 7%, найпопулярніші - японські
У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.
Про це повідомляє Укравтопром.
За його даними, це на 7% більше, ніж торік.
"Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти", - повідомили в Укравтопром.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.
До ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- MAZDA CX5 - 220 од.;
- KIA Sportage - 185 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 174 од.;
- RENAULT Duster - 111 од.;
- HYUNDAI Tucson - 110 од.;
- SUZUKI Vitara - 106 од.;
- SUZUKI SX4 - 94 од.;
- SKODA Octavia - 94 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 83 од.;
- KIA Cee'd - 61 од.
Нагадаємо:
У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі, що удвічі більше, відносно торішнього квітня. Найбільший показник з реєстрації цих типів авто продемонстрували водії у Львівській області (595 од).
Крім того, у минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 43% більше, ніж торік.