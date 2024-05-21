Энергетики отменили графики отключения света до вечера: со скольки начнут выключать

Энергетики отменили действие графиков почасовых отключений с 11:00 до 17:00. Впрочем, с 17:00 до 24:00 ограничение потребления будет действовать во всех регионах.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня с 00:00 до 11:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений. Сейчас с 11:00 до 17:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах", - говорится в сообщении.

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00.

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Также украинская энергосистема на запрос оператора энергосистемы Польши принимает излишки электроэнергии из этой страны.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в течение 21 мая по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

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