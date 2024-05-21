Банки збільшили обсяги надання іпотечних кредитів: через "єОселя" та в основному на Київщині 

Банки України в березні видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Про це повідомили в Національному банку України з посиланням на дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити.

За даними опитування, обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у березні 2024 року зріс порівняно з попереднім місяцем (лютим 2024 року) на 10,5%.

"Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували дев’ять банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості", - повідомили в НБУ.

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Крім того, за інформацією НБУ, рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя" (майже всі кредити в березні надано в межах цієї програми). А середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в березні п’ятий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

"У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано в м. Київ та Київській області – 369 договорів на загальну суму 673,9 млн грн (46,8% від загального обсягу), Львівській (55 договорів на 100 млн грн), Одеській (49 на 70,7 млн грн) та Івано-Франківській (40 на 56,1 млн грн) областях", - додали в НБУ.

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Нагадаємо:

З початку року за програмою "єОселя" українці вже взяли іпотечних кредитів на понад 6 млрд гривень.