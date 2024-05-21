Все разделы
Укр / Рус

На портале "Дія" теперь можно подать заявление о поврежденном имуществе от агрессии РФ

Вторник, 21 мая 2024, 15:19 - Алексей Павлыш

Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, теперь могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія" - ранее сервис был доступен только в приложении "Дія".

Об этом сообщает Минцифры.

"Данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна заплатить за все разрушения и преступления", - говорится в сообщении.

В случае использования портала, стоит кликнуть на "Каталог услуг" и выбрать "Заявление о возмещении убытков".

Реклама:

Если же заявитель использует приложение "Дія", то стоит выбрать меню "Сервисы", а затем - "Возмещение убытков".

"Сейчас услуга доступна для украинцев, которые имеют Акт о поврежденном имуществе от местной власти. Впоследствии подать заявление в международный Реестр убытков будет возможно и без акта, в частности, если жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий", - пояснили в министерстве.

Напомним:

Реклама:

2 апреля в Гааге (Нидерланды) было объявлено о техническом запуске международного Реестра убытков и начале приема заявлений пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации.

В "Дії" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков.

Экономическая правда

Дія Минцифра война
Реклама:
Материалы по теме
В "Дії" тестируют удостоверение ветерана 13 мая 2024, 18:13
Предприниматели теперь могут открыть счет в ПриватБанке онлайн с помощью Дія.Підпис 9 мая 2024, 12:32
"Каждый второй украинский стартап, переехавший в Польшу, хочет вернуться". Министр цифровизации Польши 8 мая 2024, 14:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте