На портале "Дія" теперь можно подать заявление о поврежденном имуществе от агрессии РФ
Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, теперь могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія" - ранее сервис был доступен только в приложении "Дія".
Об этом сообщает Минцифры.
"Данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна заплатить за все разрушения и преступления", - говорится в сообщении.
В случае использования портала, стоит кликнуть на "Каталог услуг" и выбрать "Заявление о возмещении убытков".
Если же заявитель использует приложение "Дія", то стоит выбрать меню "Сервисы", а затем - "Возмещение убытков".
"Сейчас услуга доступна для украинцев, которые имеют Акт о поврежденном имуществе от местной власти. Впоследствии подать заявление в международный Реестр убытков будет возможно и без акта, в частности, если жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий", - пояснили в министерстве.
Напомним:
2 апреля в Гааге (Нидерланды) было объявлено о техническом запуске международного Реестра убытков и начале приема заявлений пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации.
В "Дії" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков.
Экономическая правда