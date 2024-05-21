На портале "Дія" теперь можно подать заявление о поврежденном имуществе от агрессии РФ

Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, теперь могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія" - ранее сервис был доступен только в приложении "Дія".

Об этом сообщает Минцифры.

"Данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна заплатить за все разрушения и преступления", - говорится в сообщении.

В случае использования портала, стоит кликнуть на "Каталог услуг" и выбрать "Заявление о возмещении убытков".

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Если же заявитель использует приложение "Дія", то стоит выбрать меню "Сервисы", а затем - "Возмещение убытков".

"Сейчас услуга доступна для украинцев, которые имеют Акт о поврежденном имуществе от местной власти. Впоследствии подать заявление в международный Реестр убытков будет возможно и без акта, в частности, если жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий", - пояснили в министерстве.

Напомним:

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2 апреля в Гааге (Нидерланды) было объявлено о техническом запуске международного Реестра убытков и начале приема заявлений пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации.

В "Дії" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков.

Экономическая правда