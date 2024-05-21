IBM разработает ИИ с открытым кодом и поможет Саудовской Аравии обучать модель на арабском языке

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International Business Machines (IBM) заявила, что выпустит семейство моделей искусственного интеллекта в виде программного обеспечения с открытым исходным кодом и поможет Саудовской Аравии обучать систему ИИ арабскому языку.

Об этом сообщает Reuters.

IBM вместо разработки закрытой системы ИИ, предоставляет открытый доступ к самим моделям и в среду открыла свое семейство моделей ИИ "Гранит" для компаний, которые могут их кастомизировать.

Инструменты Granite призваны помочь разработчикам программного обеспечения быстрее завершать компьютерный код. Чтобы заработать на моделях, IBM предлагает платный инструмент под названием Watsonx, который помогает беспрепятственно запускать модели в центре обработки данных после их настройки.

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Стратегия IBM заключается в том, чтобы пытаться зарабатывать деньги, когда клиенты фактически используют модели искусственного интеллекта, независимо от того, были ли они разработаны IBM или другими компаниями, и работают ли они в центрах обработки данных IBM или нет.

Компания также заявила, что Саудовское управление данных и искусственного интеллекта будет обучать свою арабскую языковую модель "ALLaM" с помощью Watsonx, добавляя новые языковые навыки к предложениям IBM, в том числе способность понимать несколько диалектов арабского языка.

Напомним:

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Саудовская Аравия заявила, что компании, включая Amazon Web Services, инвестируют более 10 млрд долл в строительство центров обработки данных в стране, поскольку королевство пустыни пытается модернизировать и диверсифицировать свою зависимость от нефти.