Amazon став лідером серед компаній, які інвестували $10 мільярдів в саудівські центри обробки даних

Саудівська Аравія заявила, що компанії, включаючи Amazon Web Services, інвестують понад 10 млрд дол у будівництво центрів обробки даних у країні, оскільки королівство пустелі намагається модернізувати та диверсифікувати свою залежність від нафти.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що заяви AWS планує витратити 5,3 млрд дол на створення нового інфраструктурного регіону, який відкриється в 2026 році і допоможе навчати місцевих розробників.

"Amazon був серед світових технологічних гігантів, включаючи Google і Microsoft, які минулого року створили регіональну штаб-квартиру в Саудівській Аравії у відповідь на те, що іноземні фірми повинні були перенести свої операції в цю країну, інакше вони ризикували втратити державні контракти", – йдеться в повідомленні.

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Видання стверджує, що інвестиції Amazon є благом для зусиль королівства із залучення іноземних коштів та його планів стати технологічним хабом на Близькому Сході.

Саудівська компанія DataVolt, що займається центрами обробки даних, також інвестує 5 млрд дол у розвиток центрів обробки даних потужністю понад 300 мегават. IBM також планує виділити 250 млн дол на центр розробки програмного забезпечення, а компанія ServiceNow виділить 500 млн дол на локалізацію послуг у Саудівській Аравії.

Крім того, Dell Technologies також має намір відкрити виробничий центр у країні.

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Економічна правда