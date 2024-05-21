Банки увеличили объемы предоставления ипотечных кредитов: через "еОселя" и в основном на Киевщине 

Банки Украины в марте выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины со ссылкой на данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах.

По данным опроса, объем предоставленных населению ипотечных кредитов в марте 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем (февралем 2024 года) на 10,5%.

"О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали девять банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок, как и раньше, заключалось на вторичном рынке недвижимости", - сообщили в НБУ.

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Кроме того, по информации НБУ, двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "еОселя" (почти все кредиты в марте предоставлены в рамках этой программы). А средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в марте пятый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

"В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в марте выдано в г. Киев и Киевской области - 369 договоров на общую сумму 673,9 млн грн (46,8% от общего объема), Львовской (55 договоров на 100 млн грн), Одесской (49 на 70,7 млн грн) и Ивано-Франковской (40 на 56,1 млн грн) областях", - добавили в НБУ.

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Напомним:

С начала года по программе "еОселя" украинцы уже взяли ипотечных кредитов на более 6 млрд гривен.