Международные инвесторы уменьшили инвестиции в немецкую недвижимость до самого низкого уровня с 2013 года

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Инвесторы избегают сделок с немецкой недвижимостью, поскольку этот сектор в стране переживает худший кризис за последние 10 лет.

Об этом сообщает Reuters.

По данным BNP Paribas Real Estate, в первом квартале на долю иностранных инвесторов пришлось 35% покупок коммерческой недвижимости. Это меньше, чем в любом году с 2013 года, и происходит на фоне падения объемов продаж на 70% по сравнению с уровнем до пандемии 2020-2021 годов.

За первые три месяца 2024 года цены на коммерческую недвижимость упали еще на 9,6% по сравнению с предыдущим годом после падения на 10,2% в 2023 году - по данным банковской ассоциации VDP, которая прогнозирует, что впереди еще большее падение.

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"Сейчас экономичный двигатель заикается и требует технического обслуживания. Это уже не та блестящая новинка, которую хотят инвесторы", - сказал Карстен Бжески, главный экономист голландского банка ING в Германии, одного из крупнейших ипотечных кредиторов страны.

Ранее на иностранцев приходилась половина всех сделок с коммерческой недвижимостью, которая составляет большую часть рынка недвижимости Германии и затмевает продажи жилья.

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Напомним:

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