В Киеве в среду ограничат движение транспорта на Оболонском проспекте

В среду, 22 мая, с 08:00 до 22:00 на Оболонском проспекте ограничат движение транспорта в направлении от просп. Степана Бандеры до ул. Героев полка "Азов".

Об этом сообщили в КГГА.

"Ограничение связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на Оболонском проспекте", - говорится в сообщении.

В КГГА.просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Реклама:

Напомним:

В Киеве с 21 мая по 28 сентября будут действовать ограничения движения транспорта на участке от ул. Семьи Шелкоплясов до разворота на ул. Богатырскую (ЧАО "Оболонь").