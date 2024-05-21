В Киеве в среду ограничат движение транспорта на Оболонском проспекте
Вторник, 21 мая 2024, 14:00 -
В среду, 22 мая, с 08:00 до 22:00 на Оболонском проспекте ограничат движение транспорта в направлении от просп. Степана Бандеры до ул. Героев полка "Азов".
Об этом сообщили в КГГА.
"Ограничение связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на Оболонском проспекте", - говорится в сообщении.
В КГГА.просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
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Напомним:
В Киеве с 21 мая по 28 сентября будут действовать ограничения движения транспорта на участке от ул. Семьи Шелкоплясов до разворота на ул. Богатырскую (ЧАО "Оболонь").
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