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В Киеве в среду ограничат движение транспорта на Оболонском проспекте

Вторник, 21 мая 2024, 14:00 - Виктор Волокита
 

В среду, 22 мая, с 08:00 до 22:00 на Оболонском проспекте ограничат движение транспорта в направлении от просп. Степана Бандеры до ул. Героев полка "Азов".

Об этом сообщили в КГГА.

"Ограничение связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на Оболонском проспекте", - говорится в сообщении. 

В КГГА.просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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Напомним: 

В Киеве с 21 мая по 28 сентября будут действовать ограничения движения транспорта на участке от ул. Семьи Шелкоплясов до разворота на ул. Богатырскую (ЧАО "Оболонь"). 

КГГА
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Экономическая правда
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