Импорт российской нефти в Индию вырос до девятимесячного максимума - Bloomberg

Импорт российской нефти в Индию вырос до девятимесячного максимума в апреле после того, как возобновились поставки на танкерах, не подпадающих под санкции и эксплуатируемых "Совкомфлотом".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефтеперерабатывающие заводы Индии ненадолго прекратили импорт российской нефти танкерами, принадлежащими "Совкомфлоту", после того, как в феврале Вашингтон определил суда компании вместе с ее 14 танкерами как нарушающие западные санкции.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, является крупнейшим клиентом для российской морской нефти.

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В апреле, первом месяце 2024/25 финансового года, индийские нефтеперерабатывающие заводы отгрузили почти 1,8 млн баррелей в сутки российской нефти, что примерно на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце, увеличив долю России в Индии до 38% с 32% в предыдущем месяце, свидетельствуют данные.

Напомним:

Россия стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году, потеснив рыночную долю производителей Ближнего Востока и ОПЕК до исторического минимума.

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Из-за усиления санкций США против РФ, в торговле сырой нефтью между Россией и Индией начали появляться ранее неизвестные, новые нефтетрейдеры, которые поставляют российскую нефть в азиатскую страну.

Экономическая правда.