Производители чипов могут дистанционно отключить станки в случае вторжения Китая на Тайвань

ASML Holding NV и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. имеют способы вывести из строя самые современные в мире станки для производства микросхем в случае вторжения Китая на Тайвань.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Чиновники правительства США в частном порядке выразили беспокойство своим голландским и тайваньским коллегам относительно того, что произойдет, если китайская агрессия перерастет в нападение на остров, ответственный за производство подавляющего большинства передовых полупроводников в мире.

ASML заверила чиновников в своей способности дистанционно вывести из строя машины. Они добавили, что Нидерланды провели симуляции возможного вторжения, чтобы лучше оценить риски.

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Дистанционное отключение касается линейки экстремальных ультрафиолетовых установок нидерландской компании ASML, которые компания поставляет TSMC. Установки используют высокочастотные световые волны для печати самых маленьких транзисторов микросхем, создавая микросхемы для искусственного интеллекта, а также для более чувствительных военных применений.

Глава TSMC Марк Лю намекнул в сентябрьском интервью CNN, что любой захватчик Тайваня обнаружит, что станки для производства микросхем его компании вышли из строя.

"Никто не может контролировать TSMC силой, - сказал Лю. "Если произойдет военное вторжение, вы сделаете завод TSMC неработоспособным".

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Напомним:

Общий экспорт Тайваня вырос на 18,9%, что является самым быстрым темпом роста за последние два года. Все из-за того, что поставки компьютерного оборудования, лежащего в основе глобального бума искусственного интеллекта, выросли более чем на 400%.

Несколько крупных тайваньских производителей рассматривают возможность создания запасных штаб-квартир за рубежом, чтобы гарантировать продолжение работы в случае нападения Китая на Тайвань.