Производители чипов могут дистанционно отключить станки в случае вторжения Китая на Тайвань
ASML Holding NV и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. имеют способы вывести из строя самые современные в мире станки для производства микросхем в случае вторжения Китая на Тайвань.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Чиновники правительства США в частном порядке выразили беспокойство своим голландским и тайваньским коллегам относительно того, что произойдет, если китайская агрессия перерастет в нападение на остров, ответственный за производство подавляющего большинства передовых полупроводников в мире.
ASML заверила чиновников в своей способности дистанционно вывести из строя машины. Они добавили, что Нидерланды провели симуляции возможного вторжения, чтобы лучше оценить риски.
Дистанционное отключение касается линейки экстремальных ультрафиолетовых установок нидерландской компании ASML, которые компания поставляет TSMC. Установки используют высокочастотные световые волны для печати самых маленьких транзисторов микросхем, создавая микросхемы для искусственного интеллекта, а также для более чувствительных военных применений.
Глава TSMC Марк Лю намекнул в сентябрьском интервью CNN, что любой захватчик Тайваня обнаружит, что станки для производства микросхем его компании вышли из строя.
"Никто не может контролировать TSMC силой, - сказал Лю. "Если произойдет военное вторжение, вы сделаете завод TSMC неработоспособным".
Напомним:
Общий экспорт Тайваня вырос на 18,9%, что является самым быстрым темпом роста за последние два года. Все из-за того, что поставки компьютерного оборудования, лежащего в основе глобального бума искусственного интеллекта, выросли более чем на 400%.
Несколько крупных тайваньских производителей рассматривают возможность создания запасных штаб-квартир за рубежом, чтобы гарантировать продолжение работы в случае нападения Китая на Тайвань.