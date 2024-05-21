В Украине на 10% упал спрос на автомобили с дизельными двигателями, лидируют французские авто 

В апреле автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. авто с дизельными двигателями.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это почти на 10% меньше, чем в прошлом году.

"Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-14%).

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Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023г", - сообщили в Укравтопроме.

Там также добавили, что среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составила 24%, но это на 12% меньше, чем в прошлом году.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

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RENAULT Duster - 372 ед; BMW X3 - 128 ед; TOYOTA Land Cruiser Prado - 125 ед; VOLKSWAGEN Touareg - 111 ед; BMW X4 - 71 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

RENAULT Megane - 485 ед; SKODA Octavia - 343 ед; VOLKSWAGEN Passat - 324 ед; NISSAN Qashqai - 297 ед; VOLKSWAGEN Golf - 169 ед.

Напомним:

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковушек и остаются крупнейшим его сегментом. Однако их рыночная доля относительно апреля 2023 года уменьшилась на 2%.