На Work.ua відтепер доступні вакансії від оборонних підприємств

У сервісі пошуку роботи Work.ua зʼявились вакансії від підприємств в оборонно-промисловому комплексі.

Про це повідомляє пресслужба Work.ua

Зазначається, що галузь ОПК в пошуку кваліфікованих спеціалістів різних напрямів, зокрема економістів, інженерів-програмістів, конструкторів, технологів, радіомеханіків, слюсарів та інших. Цей перелік постійно поповнюється.

За даними Work.ua, середня зарплата по Україні становить 20 тис грн, а різні фахівці оборонних підприємств отримують від 25 000 грн, як-от монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, до 45 000 грн, як оператор верстатів з ПК, і більше.

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"Усього на сайті зараз опубліковано понад 50 вакансії для різних професій в різних містах України. Вакансії постійно оновлюються та розширюються. Кожен охочий може бути частиною цієї важливої сфери, знайти можливості для працевлаштування, підвищення кваліфікації та розвитку кар'єри", – йдеться в повідомленні.

Додається, що додаткову перевагу оборонні підприємства готові надавати ветеранам і ветеранкам, цінуючи їхній бойовий досвід.

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Рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та "OLX Робота" отримали майже 37,5 тис відгуків на військові вакансії.