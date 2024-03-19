"Укртелеком" Ахметова цікавиться купівлею одного з операторів фіксованого інтернету

АТ "Укртелеком" Ріната Ахметова - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні, вивчає можливість щодо придбання одного з операторів фіксованого інтернету.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив гендиректор компанії Юрій Курмаз, відповідаючи на питання про ймовірні кроки оператора з поглинання менших компаній у сегменті фіксованого інтернету.

"M&A-угоди ми розглядаємо й вважаємо це хорошою можливістю неорганічного зростання для системних операторів в Україні. Стейхолдери тут - покупець, продавець, держава, клієнт", - сказав він.

При цьому, за словами Курмаза, наразі безпосередніх переговорів компанія не веде - придивляється до ринку.

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Гендиректор "Укртелекому" додав, що переговори про можливе придбання одного з операторів відбувалися у 2023 році, але конкретних результатів вони не дали. Він не назвав компанії, з якою велися переговори.

"Перемовини, які були у 2023-му, на жаль, нічим не завершились з простої причини - немає офіційної звітності про активи. Провайдер послуг інтернету є, а активів нема. Хоча провайдер працює і має клієнтську базу. Балансу як такого немає. Десять оптичних ліній - на Петровичі, три - на Григоровичі, дві - на Казимировичі. Решта обладнання - узагалі ще на комусь. Група ФОПів, де кожен щось має...

Це реальний кейс, коли активів у провайдера не було. Ми були згодні лише на нормальну, прозору угоду, але наш візаві каже, що якщо виконає всі необхідні юридичні та фінансові процедури і приведе структуру до ладу, то її ціна зросте втричі, не менше", - розповів Курмаз.

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Він додав, що нерідко інтернет-провайдери, які готові продати бізнес, виставляють ціну, виходячи з розмірів наявної клієнтської бази. При цьому питання "прозоро сплачених за попередні періоди податків узагалі не обговорюється".

За його словами, цьогоріч "Укртелеком" і далі вивчатиме питання придбання оператора фіксованого інтернету й розглядатиме компанії, які розвивають сучасні технології, оптичну інфраструктуру.

"Звичайно, насамперед будемо дивитися в регіонах, де у нас немає перетину з нашою мережею... У потенційній M&A-угоді мене цікавить і таке питання: як сформовані тарифи на послуги провайдера, чи є в них податки. Наприклад, у нашому тарифі близько 30% податків. Адже ми як прозорий бізнес маємо закладати в тариф податки. Якщо ні - ми не домовимося", - сказав Курмаз.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні.

Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні установи й медичні заклади, аварійні служби. Інтернет від "Укртелекому" є майже в 4 тис населених пунктів країни й функціонує в 90% з них, пише "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA. З 2013 року компанія приєдналася до бізнесу SCM.

Економічна правда