Золото вчотирнадцяте з початку року оновило максимум

Ціни на золото 8 квітня продовжують зростати та оновили історичний максимум уже вчотирнадцяте від початку року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Котирування червневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex на 13:46 за Київським часом зросли на 0,7% - до $2361,7 за унцію. З початку року дорогоцінний метал додав близько 12%.

Аналітики UBS зазначають, що ралі на ринку золота виявилося "швидшим і сильнішим, ніж наші позитивні прогнози". В результаті вони підвищили прогноз на червень на 250 дол, до 2300 дол за унцію, на кінець року - також на 250 дол, до 2500 дол за унцію.

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На думку аналітиків, новий виток зростання цін очікується після першого зниження процентної ставки Федрезерву, оскільки це спровокує купівлю дорогоцінного металу біржовими фондами.

Також прогноз на найближчі три місяці підвищили аналітики Citi - на 9%, до 2400 дол за унцію. У другому півріччі 2024 року ціни можуть становити близько 2500 дол за унцію.

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Золото 1 квітня подорожчало до рекорду, оскільки ознаки того, що Федеральна резервна система наближається до зниження процентних ставок, додали поштовх до зростання, яке також було спричинене геополітичною напруженістю та високим попитом у Китаї.