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Уряд збільшив фонд компенсацій аграріям за розмінування земель на 1 мільярд

Вівторок, 12 березня 2024, 18:50 - Артур Крижний

Уряд оголосив про збільшення фонду компенсації фермерам за розмінування сільгоспземель з 2 до 3 млрд грн. Компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Тепер у нас працюватиме ще один важливий інструмент — компенсації фермерам за закупівлю послуг із розмінування. Спочатку говорили про 2 млрд грн на цю програму, але вдалося її збільшити. Тепер в державному бюджеті закладено 3 млрд грн", — заявив Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Prozorro, що мінімізує корупційні ризики та створить конкуренцію на ринку гуманітарного розмінування.

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"Очікуємо, що перші такі закупівлі відбудуться уже в травні-червні цього року", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 8 березня, повідомлялося, що уряд спрямує понад 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель і буде компенсувати 80% коштів за розмінування.

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Економічна правда
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