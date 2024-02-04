Всі розділи
Укр / Рус

Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP

Неділя, 4 лютого 2024, 13:49 - Економічна правда
 
Getty Images

Міжнародна компанія, назву якої не встановили втратила 26 мільйонів доларів через шахраїв які використовували відео на основі ШІ.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на South China Morning Post.

Як зазначається, шахраї сфабрикували зображення фінансового директора компанії та інших учасників дзвінка, використовуючи загальнодоступні відеозаписи, і переконали жертву здійснити загалом 15 переказів на п'ять гонконзьких банківських рахунків.

Фінансовий відділ фірми отримав фішингове повідомлення нібито від свого британського фінансового директора в середині січня. Поліція не ідентифікувала ні компанію, ні її співробітників.

Реклама:

Читайте також: Наша ера мегазагроз

Реклама:
технології AI
Реклама:
Матеріали за темою
"Дія" відновлюється після масштабного збою: хронологія 4 лютого 2024, 10:00
Sony заборонила активувати свої ігри на платформі Steam для користувачів з РФ та Білорусі 3 лютого 2024, 15:11
Західні технології і Китай у військовому комплексі Росії 1 лютого 2024, 17:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті