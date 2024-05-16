70 мільйонів євро для бізнесу: ЄБРР надасть "ПроКредит Банку" гарантію для нового кредитування

ЄБРР підписав угоду з українським "ПроКредит Банком" про надання механізму розподілу ризиків без покриття - угода гарантує покриття до 50% ризиків обсягом 70 млн євро у кредитуванні банком малого та середнього бізнесу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба "ПроКредит Банку".

"Цей механізм дасть змогу банку спрямувати кошти на підтримку критичних галузей економіки, серед яких сільське господарство, промислове виробництво, транспорт і фармацевтика. Це, своєю чергою, допоможе українським підприємствам продовжити роботу, зберегти робочі місця та сприяти економічному відновленню країни після війни", - йдеться у повідомленні.

При цьому до 15% позик буде спрямовано на підтримку довгострокових інвестицій малого та середнього бізнесу в екологічно чисті технології, що відповідають стандартам ЄС.

Реклама:

"Завдяки цьому українські підприємства підвищать свою конкурентоспроможність на внутрішньому й міжнародному ринках, а також сприятимуть сталому розвитку країни", - заявили у фінустанові.

АТ "ПроКредит Банк" - дочірня компанія "ПроКредит Холдинг АГ" зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні (Німеччина), якій належать 100% акцій банку.

Економічна правда

Реклама: