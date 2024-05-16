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70 мільйонів євро для бізнесу: ЄБРР надасть "ПроКредит Банку" гарантію для нового кредитування

Четвер, 16 травня 2024, 16:16 - Олексій Павлиш

ЄБРР підписав угоду з українським "ПроКредит Банком" про надання механізму розподілу ризиків без покриття - угода гарантує покриття до 50% ризиків обсягом 70 млн євро у кредитуванні банком малого та середнього бізнесу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба "ПроКредит Банку".

"Цей механізм дасть змогу банку спрямувати кошти на підтримку критичних галузей економіки, серед яких сільське господарство, промислове виробництво, транспорт і фармацевтика. Це, своєю чергою, допоможе українським підприємствам продовжити роботу, зберегти робочі місця та сприяти економічному відновленню країни після війни", - йдеться у повідомленні.

При цьому до 15% позик буде спрямовано на підтримку довгострокових інвестицій малого та середнього бізнесу в екологічно чисті технології, що відповідають стандартам ЄС.

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"Завдяки цьому українські підприємства підвищать свою конкурентоспроможність на внутрішньому й міжнародному ринках, а також сприятимуть сталому розвитку країни", - заявили у фінустанові.

АТ "ПроКредит Банк" - дочірня компанія "ПроКредит Холдинг АГ" зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні (Німеччина), якій належать 100% акцій банку.

Економічна правда

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