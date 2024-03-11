ОПЕК и IEA рекордно разошлись в прогнозах по спросу на нефть

reuters

ОПЕК и Международное энергетическое агентство (IEA), за прогнозами которых пристально следят в мире, разошлись в своих прогнозах спроса на нефть. Разрыв больше, чем когда-либо за последние 16 лет.

Об этом пишет Reuters, которое проанализировало ежемесячные отчеты за 16 лет.

"Разрыв между IEA, которое представляет промышленно развитые страны, и Организацией стран-экспортеров нефти, означает, что они посылают различные сигналы трейдерам и инвесторам относительно силы нефтяного рынка в 2024 году и, в долгосрочной перспективе, относительно скорости перехода мира на более чистые виды топлива", - пишет агентство.

В феврале этого года МЭА прогнозировало рост спроса на нефть на 1,22 млн баррелей в сутки в 2024 году, тогда как в февральском прогнозе ОПЕК речь шла о росте на 2,25 млн баррелей в сутки. Разница - около 1% мирового спроса.

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Анализ ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК за 16 лет, проведенный Reuters, показал, что разрыв в 1,03 млн баррелей в сутки в феврале был самым большим в пересчете на баррель за этот период.

Отвечая на вопрос о разрыве между прогнозами двух агентств на 2024 год и о том, считает ли IEA свои прогнозы более точными, чем прогнозы ОПЕК, в IEA заявили, что нынешнее замедление спроса означает возвращение к тенденциям роста, которые наблюдались до пандемии, и это замедление уже заметно в данных о поставках нефти.

"Мы ожидаем, что это продолжится в этом году, поскольку показатели мобильности свидетельствуют о стабилизации автомобильного и воздушного движения", - заявили в ШУФ, добавив, что не могут комментировать прогнозы других организаций.

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ОПЕК, которую также попросили прокомментировать разрыв и объяснить, считает ли она свои прогнозы более точными, заявила, что ее прогноз роста спроса на нефть на 2023 год в 2,5 млн баррелей в сутки лишь немного ниже первоначальной цифры, озвученной в июле 2022 года.

Как и все экономические прогнозы, прогнозы спроса на нефть могут пересматриваться и зависят от многих событий, которые невозможно предсказать, добавляет Reuters.

Данные о физическом использовании нефти появляются не сразу, что еще больше усложняет задачу по прогнозам.

Экономическая правда