Amazon звільняє сотні співробітників у хмарному підрозділі

Хмарний підрозділ Amazon – Amazon Web Services (AWS) повідомив про скорочення сотні робочих місць.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що скорочення зачепить працівників відділу продажів і маркетингу, а також на команду, яка розробляє технології для звичайних магазинів.

"Ми визначили кілька цільових сфер організації, які нам потрібно оптимізувати, щоб продовжувати зосереджувати наші зусилля на ключових стратегічних сферах, які, на нашу думку, забезпечать максимальний вплив", — сказав представник Amazon Web Services у заяві в середу.

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За його словами, Amazon спробує знайти нові посади для постраждалих співробітників.

Зростання продажів AWS уповільнилося до рекордно низького рівня минулого року, оскільки корпоративні клієнти скоротили витрати та відклали проєкти модернізації технологій.

Останні звільнення відбулися приблизно через рік після того, як AWS провела найбільший раунд звільнень вакансій у рамках програми скорочення витрат, у результаті якої Amazon скоротила 27 тис корпоративних посад після буму найму в епоху пандемії.

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Нагадаємо:

Технологічний гігант Amazon оскаржить рішення французького наглядового органу з питань захисту даних (CNIL) щодо штрафу у 32 млн євро за "надмірне" стеження за своїми працівниками.