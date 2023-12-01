"ArcelorMittal Кривой Рог" планирует восстановить производство до 50% в 2024 году

Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует в 2024 году увеличить нагрузку производственных до 50%, путем работы двух доменных печей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо во время приема посла Федеративной Республики Германия господина Мартина Егера.

"В 2024 году мы планируем увеличить объемы производства и расширить производственные мощности за счет работы двух доменных печей. Таким образом, загрузка наших производственных мощностей увеличится с 30 до 50 %", — отметил Лонгобардо.

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Лонгобардо также подчеркнул, что меткомбинат готов как можно быстрее наращивать объемы производства и поддерживать Украину в ее послевоенном восстановлении. Для этого на предприятии сохранили коллектив, избежали сокращений, и все производственное оборудование находится в рабочем состоянии, несмотря на отключения электроэнергии и даже ракетные обстрелы.

Добавляется, что программа визита посла Германии включала обсуждение с руководством завода текущего состояния предприятия и перспектив его развития, а также посещение доменного производства.

Напомним:

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В июне этого года криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в связи с проблемами с обеспечением предприятия технической водой после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС объявил о снижении производства вдвое.