На деокупованій частині Херсонщини немає світла, виникли проблеми з водопостачанням

Внаслідок ворожих атак, по всій деокупованій частині Херсонщини відсутня електроенергія. Це, зокрема, призвело до аварій в системі водопостачання.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Відсутність електроенергії по всій деокупованій частині Херсонщини внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру у сусідній Миколаївській області призвела до аварій в системі водозабезпечення нашої громади", - йдеться у повідомленні.

Так, через гідроудари, спричинені відключенням електрики, у водопровідній мережі у селищі Текстильному Херсона виникли перебої з водопостачанням.

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Спеціалісти Херсонського водоканалу до кінця дня проведуть роботи із підвищення тиску у водопровідній мережі й на вихідні жителі селища будуть з водою. З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу.

"За можливості зробіть запас води для забезпечення своїх потреб", - додав Мрочко.

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Станом на ранок 12 квітня знеструмлено 399 населених пунктів, через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. На Харківщнні діють аварійні відключення - без світла близько 210 тисяч споживачів.