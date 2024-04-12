На деокупованій частині Херсонщини немає світла, виникли проблеми з водопостачанням
Внаслідок ворожих атак, по всій деокупованій частині Херсонщини відсутня електроенергія. Це, зокрема, призвело до аварій в системі водопостачання.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Відсутність електроенергії по всій деокупованій частині Херсонщини внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру у сусідній Миколаївській області призвела до аварій в системі водозабезпечення нашої громади", - йдеться у повідомленні.
Так, через гідроудари, спричинені відключенням електрики, у водопровідній мережі у селищі Текстильному Херсона виникли перебої з водопостачанням.
Спеціалісти Херсонського водоканалу до кінця дня проведуть роботи із підвищення тиску у водопровідній мережі й на вихідні жителі селища будуть з водою. З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу.
"За можливості зробіть запас води для забезпечення своїх потреб", - додав Мрочко.
Нагадаємо:
Станом на ранок 12 квітня знеструмлено 399 населених пунктів, через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. На Харківщнні діють аварійні відключення - без світла близько 210 тисяч споживачів.