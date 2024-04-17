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"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

В этом году Канада предоставит Украине льготный кредит на более 300 миллионов долларов

Среда, 17 апреля 2024, 09:50 - Артур Крыжный

В этом году правительство Канады предоставит Украине очередной льготный кредит на 400 млн канадских долл (около 307 млн долл США).

Об этом говорится в проекте государственного бюджета Канады, внесенном накануне в парламент страны, пишет "Укринформ".

"В бюджете-2024 объявлено о намерении Канады предоставить Украине 2,4 млрд долл займов в 2024 году, из которых 2 млрд долл уже было перечислено 20 марта через специальный административный счет МВФ, чтобы гарантировать способность правительства Украины и в дальнейшем предоставлять услуги своим гражданам", - утверждается в документе.

Кроме этого, Канада в течение пяти лет перечислит Европейскому банку реконструкции и развития 137,2 млн евро, которые будут направлены на реконструкцию Украины.

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