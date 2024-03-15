Уряд пропонує підвищити акцизи на тютюнову продукцію

Кабінет міністрів планує погодити законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку для тютюнових виробів. Вищі ставки податку можуть запрацювати вже з липня цього року.

Про підготовку відповідного рішення повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк. Законопроєкт та пояснювальна записка до нього є у розпорядженні редакції ЕП.

Урядовий проєкт закону пропонує внести низку змін до Податкового кодексу. По-перше, встановлює ставку акцизного податку не у гривнях, а у євро. Як пояснюють у Міністерстві фінансів, яке розробило документ, відповідна вимога міститься у рекомендаціях МВФ в межах поточної кредитної програми.

По-друге, законопроєктом пропонується поступово підвищувати ставку акцизів для тютюну до мінімального нормативного значення, яке діє у ЄС.

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Так, відповідно до директив Євросоюзу, загальний акцизний податок на тютюн має становити не менше 60% від середньозваженої роздрібної ціни пачки цигарок та не менше 90 євро за 1000 сигарет. Для порівняння, наразі в Україні цей податок становить близько 60 євро за 1000 сигарет.

У разі, якщо відповідний законопроєкт підтримає Верховна Рада, то з 1 липня 2024 року ставка акцизу на сигарети може становити 47 євро (або близько 1987 грн) за 1000 сигарет з фільтром (проти поточних 1881,17 грн за 1000 сигарет).

Надалі ставка податку поступово зростатиме до 90 євро за 1000 сигарет. Ця ставка почне діяти з 1 січня 2028 року. Аналогічно зростатимуть ставки податку і на інші тютюнові товари.

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За розрахунками Мінфіну, реалізація законопроєкту дозволить збільшити надходження до державного бюджету: у 2025 році — на близько 621 млн грн, у 2026 році — на близько 5 млрд грн, у 2027 році — на близько 9,38 млрд грн, а у 2028 році — на близько 13,85 млрд грн.

Зазначимо, що для того, аби відповідні зміни набули чинності, необхідно, аби його підтримала Верховна Рада.