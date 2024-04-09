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"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Торік держава забезпечила протезами підвищеної функціональності лише 9 військових

Вівторок, 9 квітня 2024, 14:38 - Анастасія Жарикова, Дана Гордійчук

У 2023 році держава забезпечила протезними виробами підвищеної функціональності лише 14 учасників бойових дій, з них самі високофункціональні протези одержали лише 9 військових.

Про це розповіла заступниця міністерки соціальної політики Дарина Марчак у ході конференції, присвяченої реінтеграції ветеранів, передає кореспондентка ЕП.

Загалом протезні вироби від держави торік отримали 20 тисяч осіб, серед них цивільні та військові.

14 з них одержали вироби підвищеної функціональності:

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  • 7 учасників бойових дій - протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії (5 осіб додатково забезпечено електричним функціональним захватом (гачком));
  • 2 УБД - три протези стегна модульного типу з колінним вузлом з електронним керуванням;
  • 3 УБД - проведено заміну приймальної гільзи протезів;
  • 2 УБД - вкладишами із силіконової позиції.

У Мінсоцполітики додали, що вартість протезу для військових, яка покривається за державний кошт, може сягати 1,9 млн грн. 

Більше про те, як пораненому отримати протез, і як держава забезпечує ними військових, читайте у матеріалі: Розкрадання,"мертві душі" і компанії-прокладки. Як працює темна частина ринку протезування?

Мінсоцполітики війна медицина
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