Торік держава забезпечила протезами підвищеної функціональності лише 9 військових

У 2023 році держава забезпечила протезними виробами підвищеної функціональності лише 14 учасників бойових дій, з них самі високофункціональні протези одержали лише 9 військових.

Про це розповіла заступниця міністерки соціальної політики Дарина Марчак у ході конференції, присвяченої реінтеграції ветеранів, передає кореспондентка ЕП.

Загалом протезні вироби від держави торік отримали 20 тисяч осіб, серед них цивільні та військові.

14 з них одержали вироби підвищеної функціональності:

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7 учасників бойових дій - протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії (5 осіб додатково забезпечено електричним функціональним захватом (гачком));

2 УБД - три протези стегна модульного типу з колінним вузлом з електронним керуванням;

3 УБД - проведено заміну приймальної гільзи протезів;

2 УБД - вкладишами із силіконової позиції.

У Мінсоцполітики додали, що вартість протезу для військових, яка покривається за державний кошт, може сягати 1,9 млн грн.

Більше про те, як пораненому отримати протез, і як держава забезпечує ними військових, читайте у матеріалі: Розкрадання,"мертві душі" і компанії-прокладки. Як працює темна частина ринку протезування?