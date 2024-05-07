У квітні попит на вантажівки в Україні зріс на 13% відносно минулого року

У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто. Порівняно з квітнем минулого року реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 13%.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".

Водночас, відносно результату попереднього місяця відбулось падіння на 1%.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault, завершивши квітень з показником – 257 зареєстрованих машин. Scania посіла друге місце з реалізувавши 107 вантажівок.

Реклама:

На третьому місці опинився Volkswagen - 89 од., четвертий результат у Peugeot – 74 од. Замикає п’ятірку лідерів нових комерційних авто Fiat – 54 од.

Усього з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3 913 нових машин, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Реклама:

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.