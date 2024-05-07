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У квітні попит на вантажівки в Україні зріс на 13% відносно минулого року

Вівторок, 7 травня 2024, 14:52 - Анастасія Дячкіна

У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто. Порівняно з квітнем минулого року реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 13%.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром". 

Водночас, відносно результату попереднього місяця відбулось падіння на 1%.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault, завершивши квітень з показником – 257 зареєстрованих машин. Scania посіла друге місце з реалізувавши 107 вантажівок.

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На третьому місці опинився Volkswagen - 89 од., четвертий результат у Peugeot – 74 од. Замикає п’ятірку лідерів нових комерційних авто Fiat – 54 од.

Усього з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 3 913 нових машин, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо: 

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Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

автомобільний ринок авто Укравтопром
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Економічна правда
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