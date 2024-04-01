Украинский бизнес впервые за 5 месяцев положительно оценил свою деятельность

Украинский бизнес в марте 2024 года впервые за пять месяцев подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в марте вырос до 52.0 с 47.5 в феврале, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).

Улучшению настроений респондентов всех секторов способствовали:

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Наращивание морских и железнодорожных перевозок.

Сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке.

Низкие инфляционные ожидания.

Сезонное оживление деловой активности.

В то же время сдерживающими факторами остаются:

Усиление обстрелов критически важных объектов.

Риск недостаточности международного финансирования.

Блокада западной границы.

Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов: второй месяц подряд они положительно оценили результаты своей деятельности благодаря наращиванию морских и железнодорожных перевозок, замедлению инфляции и устойчивому потребительскому спросу. Секторальный индекс в марте вырос до 55.1 с 50.1 в феврале.

Предприятия промышленности также положительно оценили результаты своей деятельности на ближайшую перспективу, учитывая устойчивый потребительский спрос, устойчивую ситуацию на валютном рынке и низкие инфляционные ожидания. Секторальный индекс в марте составил 51.0 (в феврале - 48.3).

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Предприятия строительства существенно улучшили оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и благоприятные погодные условия. Секторальный индекс составил 53.5 по сравнению с 43.7 в феврале.

Предприятия сферы услуг впервые с октября 2021 предоставили оптимистичные оценки своих экономических перспектив благодаря налаживанию логистических цепей и оживлению спроса. Секторальный индекс составил 50.6 по сравнению с 45.3 в феврале.

На фоне усиления темпов роста закупочных цен предприятия всех секторов ожидали дальнейшего подорожания собственной продукции и услуг.

Оценки занятости несколько улучшились, но остались неоднородными. Если руководители предприятий строительства и торговли были настроены на незначительное увеличение численности работников, то респонденты промышленности и сферы услуг продолжали ожидать сокращения персонала.