ФГИУ получил в управление санкционные активы пропагандиста Киселева

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил в управление ряд санкционных активов, среди которых корпоративные права в компаниях, принадлежавших российскому журналисту Дмитрию Киселеву.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

"В управление ФГИУ поступили корпоративные права российского пропагандиста Дмитрия Киселева в ООО "Клуб Сковорода" и ООО "Промо.Юэй", - сообщил он.

Коваль напомнил, что 4 марта Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы "журналиста" в пользу государства.

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Также к санкционному имуществу добавилась компания "Атлантис - ПАК Украина", дочернее предприятие ЗАО "Пентопак", которое недавно было передано в управление Фонда. Конечный бенефициарный владелец - гражданка РФ.

Кроме того, среди новых санкционных активов - рынок на Херсонщине, который принадлежал местному сепаратисту Георгию Каленову.

Напомним:

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Фонд государственного имущества Украины рассчитывает, что большая приватизация начнется уже во втором полугодии. Под нее будут подпадать активы стоимостью более 250 миллионов гривен.