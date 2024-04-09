Годовая инфляция в марте снизилась до 3,2% - Госстат

В марте рост потребительских цен в Украине ускорился с 0,3% в феврале до 0,5%. В то же время годовая инфляция замедлилась до 3,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В марте 2023 года индекс потребительских цен составил 1,5%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам марта этого года упала до 3,2% с 4,3% по итогам февраля.

Базовая инфляция в марте подскочила до 1,0% с 0,4% в феврале-январе. С учетом того, что в марте прошлого года базовая инфляция составляла 1,3%, в годовом измерении она снизилась по итогам прошлого месяца до 4,2% с 4,5% по итогам февраля.

Реклама:

В марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2% (на 16,4% подешевели яйца, на 2,5-0,3% снизились цены на сахар, сало, свинину, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, овощи, молоко).

В то же время на 4,1% подорожали фрукты, на 1,6-0,3% выросли цены на говядину, кисломолочную продукцию, масло, мясо птицы, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 0,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,3%. Одежда и обувь подорожали на 12,9%.

Реклама:

Цены на транспорт выросли на 1,7% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и топлива и масел на 2,7%.

В сфере связи цены выросли на 0,5%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 15,7%.

Напоминаем:

Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,3% с 0,4% в январе, в годовом выражении индекс потребительских цен по итогам февраля снизился с 4,7% в январе до 4,3%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5% с 15 марта. Кроме этого, НБУ на 1,5 п.п. снизил ставки по 3-месячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования.