УЗ в прошлом году получила 5 миллиардов прибыли, половину - перечислила государству

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АО "Укрзализныця" по итогам прошлого года получила 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года.

Об этом сообщил председатель правления УЗ Евгений Лященко на встрече с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

Согласно презентации, представленной на встрече, в 2023 году чистая прибыль УЗ составила 5 млрд грн. Размер прибыли в январе-марте этого года не уточнили.

Среди ключевых факторов, положительно повлиявших на финансовые результаты УЗ, в компании назвали:

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доход от пассажирских перевозок, который увеличился благодаря увеличению пассажирооборота на 11% (+1,42 млрд грн);

уменьшение расходов на материалы и ремонты благодаря мерам по экономии, в частности использованию старых материалов (+4,81 млрд грн);

более стабильный, чем ожидали изначально, курс гривны (+4,53 млрд грн);

восстановление полезности активов на деоккупированных территориях (+1,88 млрд грн).

Также положительное влияние на финансовый результат оказали отмена обязательства по уплате земельного налога за объекты на оккупированных территориях (+0,69 млрд грн), снижение ставки земельного налога за счет работы по перерегистрации земельных участков (+0,55 млрд грн), рост доходов от вспомогательной деятельности: услуг охраны - на 25% и услуг обслуживания пассажиров - на 24% (+527 млн грн).

В то же время негативное влияние на финансовые показатели УЗ имело снижение в 2023 году дохода от грузовых перевозок, в связи с временной остановкой работы зернового коридора и конвенционных ограничений на экспорт сельхозпродукции в ЕС (- 8,57 млрд грн), а также повышение заработной платы во избежание оттока кадров (-3,41 млрд грн).

Председатель правления компании отметил, что 50% прибыли, полученной в 2023 году, УЗ перечислила в госбюджет в виде дивидендов.

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Также компания за собственные средства продолжает восстанавливать инфраструктуру, которая получает повреждения в результате атак РФ. И как один из крупнейших операторов распределения электроэнергии, инвестировала в защиту подстанций и критически важных объектов энергетической инфраструктуры.

Напоминаем:

АО "Укрзализныця" в сентябре 2024 года планирует представить 18 новых контейнерных маршрутов по территории Европы.