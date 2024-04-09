Цены на золото могут вырасти до 3500 долларов к концу 2025 года: какова причина

Цены на золото могут взлететь до 3500 долларов за унцию к концу 2025 года, если инфляция начнет расти.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на прогноз президента Yardeni Research Эда Ярдени.

Глава Yardeni Research прогнозирует, что к концу следующего года цены на золото могут вырасти до 3500 долларов или на 49%. Это связано с тем, что инфляция может пойти тем путем, которым она пошла в 1970-х годах, когда цены начали расти по спирали и золото подорожало с 35 долларов за унцию до пика в 665 долларов за унцию.

"Цена на золото взлетает на новый высокий уровень. Еще одна спираль "зарплата-цены", связанная с ростом цен на нефть, будет очень напоминать Великую инфляцию 1970-х годов, когда цена на золото взлетела до небес. При таком сценарии цена на золото к 2025 году может составить $3,000-$3,500 за унцию, что является реалистичной целью", — сказал Ярдени в записке для клиентов.

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Напомним:

Цены на золото 8 апреля продолжают расти и обновили исторический максимум уже в четырнадцатый раз с начала года.

Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.

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