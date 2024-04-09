Возвращение в Украину владельца Zara увеличило посещаемость киевских ТРЦ на 20%

Возвращение Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Pull&Bear) увеличило посещаемость киевских ТРЦ на 20%. В отдельных случаях даже больше.

Об этом говорится в материале Forbes.

"В отдельных объектах Inditex занимает до 10-15% от общей площади - это существенно", - говорит ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий. Открытие магазинов увеличит посещаемость ТРЦ, с чем соглашаются все собеседники Forbes.

Трафик в киевских ТРЦ увеличился на 20% за неделю работы Zara. В частности, общий прирост посещаемости торгово-развлекательного центра Gulliver составил даже больше этой цифры по сравнению с прошлыми выходными.

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"Результаты отдельных этажей, где расположены магазины Inditex, показали рост трафика на более чем 40% по сравнению с предыдущими выходными", - говорят в пресс-службе ТРЦ Gulliver.

В ТРЦ Lavina Mall в целом с открытия магазинов Inditex трафик вырос на +14,5%, в первый уикенд - на +17%.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что Inditex постепенно возобновит свою коммерческую деятельность в Украине, сначала открыв свою онлайн-сеть 2 апреля, а с 3 апреля - около 20 магазинов своих брендов, включая три магазина Zara, в Киеве.

Испанская фэшн-группа Inditex 3 апреля возобновила работу первых 20 магазинов своих брендов в Украине.