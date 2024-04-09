Энерготрейдеры прогнозируют цены на нефть в этом году в пределах 80-100 долларов за баррель

Крупнейший энерготрейдер Vitol прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть и возможный диапазон цен на черное золото в пределах 80-100 долларов за баррель.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление гендиректора компании.

"Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 80-100 долларов за баррель, а мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 миллиона баррелей в день в 2024 году", — заявил генеральный директор крупнейшего в мире энерготрейдера Vitol Рассел Харди.

Напомним:

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Цены на нефть выросли после того, как уменьшились надежды на то, что переговоры между Израилем и ХАМАС приведут к прекращению огня в Газе на фоне опасений, что затяжной конфликт может потенциально нарушить поставки из ближневосточного региона.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 14 центов до 90,52 долл за баррель к 06:10 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 10 центов до 86,53 долл.