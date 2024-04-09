Нафта дорожчає, оскільки надії на припинення вогню на Близькому Сході згасають

Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як зменшилися надії на те, що переговори між Ізраїлем і ХАМАС приведуть до припинення вогню в Газі на тлі побоювань, що затяжний конфлікт може потенційно порушити постачання з близькосхідного регіону.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 14 центів до 90,52 дол за барель до 06:10 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 10 центів до 86,53 дол.

Новий раунд переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Каїрі завершив багатосесійне ралі в понеділок, що призвело до першого зниження Brent за останні п'ять сесій, а WTI - за останні сім, після надії на те, що геополітичні ризики можуть зменшитися.

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Але прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у понеділок, що була призначена невизначена дата атаки Ізраїлю на анклав Рафах в Газі.

"Це поклало край надіям, які вчора ненадовго охопили ринок, що геополітична напруженість в регіоні може ослабнути", - написав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

У вівторок рано вранці ХАМАС заявив, що пропозиція Ізраїлю, яку він отримав від катарських і єгипетських посередників, не відповідає жодній з вимог палестинських фракцій. Проте у ХАМАС заявили, що вивчить пропозицію, перш ніж відповісти посередникам.

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Без припинення вогню існує підвищений ризик того, що в нього будуть втягнуті інші країни регіону, особливо Іран, який є основним прихильником ХАМАС і третім найбільшим виробником нафти в ОПЕК.

"Відповідь Ірану на ймовірну атаку Ізраїлю минулого тижня на його консульство в Сирії може втягнути в конфлікт нафтовий ринок, який практично не постраждав після нападу ХАМАС на Ізраїль", - зазначають аналітики ANZ.

Тегеран заявив, що помститься після того, як в результаті авіаудару в Дамаску загинули два його генерали і п'ять військових радників, хоча Ізраїль не взяв на себе відповідальність за атаку.

Цього тижня ринок також буде стежити за даними по інфляції в США і Китаї, щоб отримати подальші сигнали про економічний розвиток двох найбільших світових споживачів нафти.

Економічна правда