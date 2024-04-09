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Курс валют на 9 апреля: НБУ вернулся к ослаблению гривни

Вторник, 9 апреля 2024, 11:54 - Анастасия Жарикова

На 9 апреля Национальный банк вернулся к ослаблению национальной валюты к доллару и евро, курсы в банках отреагировали соответственно.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 38,9882 грн, евро - 42,2008 грн (накануне доллар - 38,8437 грн, евро - 42,0910 грн). 

На 11:15 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,99 - 39,35 грн против котировок в 38,38 - 39,28 грн накануне. 

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,73- 42,95 грн против курса 42,61 - 42,85 грн за евро накануне. 

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 38,9 - 39,3 грн (курс на 8 апреля - 38,8 - 39,3 грн);
  • Евро - 42,21 - 42,85 грн (курс на 8 апреля - 42,15 - 42,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 38,75 - 39,35 грн;
  • Ощадбанк - 39,0 - 39,5 грн;
  • Укрэксимбанк - 38,9 - 39,5 грн. 

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,37 грн за доллар, monobank - 39,36 грн. 

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