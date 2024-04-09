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Спрос украинцев на электромобили вырос в марте более чем вдвое: топ-5 моделей

Вторник, 9 апреля 2024, 10:55 - Алексей Павлыш
 
nissan

В марте 2024 года автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по сравнению с мартом 2023 года спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.

При этом основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4337 шт. (новых - 900 шт., подержанных - 3437 шт.).

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Среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.

В топ-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. Volkswagen ID.4 - 207 ед;
  2. BYD Song Plus - 112 ед;
  3. Honda eNS1 - 79 ед;
  4. Honda M-NV - 70 ед;
  5. Nissan Ariya - 68 ед.

Среди впервые зарегистрированных в Украине в марте бывших в употреблении электромобилей лидировали:

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  1. Nissan Leaf - 546 ед;
  2. Tesla Model 3 - 456 ед;
  3. Tesla Model Y - 349 ед;
  4. Volkswagen e-Golf - 246 ед;
  5. Tesla Model S - 192 ед.

Напомним:

В течение марта 2024 года украинский автопарк пополнили более 21 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа - по сравнению с мартом 2023 года регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза.

Экономическая правда

авто электромобиль
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