Спрос на ввозимые из-за рубежа подержанные авто продолжает расти – ассоциация
В течение марта 2024 года украинский автопарк пополнили более 21 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа - по сравнению с мартом 2023 года регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.
Далее следуют: дизельные - 25%, электромобили - 16%, авто с ГБО - 6%, гибриды - 5%.
При этом лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, в марте стал Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1146 ед;
- Renault Megane - 969 ед;
- Skoda Octavia - 763 ед;
- Volkswagen Passat - 653 ед;
- Nissan Leaf - 546 ед;
- Volkswagen Tiguan - 544 ед;
- Nissan Rogue - 523 ед;
- Audi Q5 - 477 ед;
- Tesla Model 3 - 456 ед;
- Audi A4 - 401 ед.
При этом средний возраст подержанных машин, которые в марте перешли на украинские номера, составляет 9,4 года.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.
Напомним:
В марте на украинском рынке было зарегистрировано почти 6,7 тыс новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.
Экономическая правда