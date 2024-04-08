Спрос на ввозимые из-за рубежа подержанные авто продолжает расти – ассоциация

В течение марта 2024 года украинский автопарк пополнили более 21 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа - по сравнению с мартом 2023 года регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.

Далее следуют: дизельные - 25%, электромобили - 16%, авто с ГБО - 6%, гибриды - 5%.

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При этом лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, в марте стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1146 ед; Renault Megane - 969 ед; Skoda Octavia - 763 ед; Volkswagen Passat - 653 ед; Nissan Leaf - 546 ед; Volkswagen Tiguan - 544 ед; Nissan Rogue - 523 ед; Audi Q5 - 477 ед; Tesla Model 3 - 456 ед; Audi A4 - 401 ед.

При этом средний возраст подержанных машин, которые в марте перешли на украинские номера, составляет 9,4 года.

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"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

В марте на украинском рынке было зарегистрировано почти 6,7 тыс новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

Экономическая правда