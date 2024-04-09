Сооснователь Web Summit возвращается на должность CEO после отставки из-за комментариев о конфликте между Израилем и ХАМАС
Соучредитель технологической конференции Web Summit Пэдди Косгрейв возвращается на должность гендиректора после того, как в октябре прошлого года подал в отставку из-за противоречивых заявлений о войне между Израилем и и ХАМАСом, которые он сделал в соцсетях.
Об этом пишет TechCrunch.
Отмечается, что слухи о его возвращении начали появляться на выходных. Косгрейв подтвердил это в понедельник в соцсети X.
При этом в своем заявлении он не упоминает о своих высказываниях, которые стали причиной его ухода менее чем полгода назад (кроме публичных извинений, были удалены также и посты в соцсетях, которые он писал в то время). Вместо этого Косгрейв "пошел на деэскалацию", объявив о планах смещения фокуса на "меньшие" группы, пишет TechCrunch.
"Поскольку Web Summit становится все больше, нашей целью должно быть сделать его меньше для наших участников. Более интимным. Более дружественным. Более ориентированными на сообщество", - написал он.
Таким образом, этот шаг напоминает переход Марка Цукерберга к "сообществу" в Facebook после огромного скандала вокруг соцсети после выборов 2016 года (Cambridge Analytica, манипуляции на выборах, слушания в Конгрессе и прочее).
Web Summit проводит ряд глобальных технологических конференций, самая известная и крупнейшая из которых проходит в Лиссабоне, которая в последние годы привлекла внимание более 70 тысяч участников. В этот список также входят меньшие, закрытые мероприятия.
В прошлом году флагманское мероприятие пережило бурный период после того, как на него обрушилась критика со стороны крупных технологических спонсоров, которые отказались от участия в Лиссабонском саммите всего за несколько недель до его проведения после высказываний Косгрейва.
Скандал вспыхнул, когда вскоре после 7 октября, дня массового убийства израильских граждан, совершенного ХАМАСом, Косгрейв опубликовал данные о человеческих жертвах израильско-палестинского конфликта между 2008 и 2023 годами, но - по непонятным причинам - не добавил ни одного упоминания о трагических событиях (и жертвах) тех дней.
Косгрейв также поддержал критику ирландского правительства относительно вероятных планов Израиля отключить Газу от водо- и электроснабжения в рамках его планов ведения войны.
Крупные спонсоры, в том числе Microsoft и Google, отказались от участия в конференции.
Под давлением Косгрейв извинился за свои посты, и подал в отставку с должности генерального директора.
Накануне Лиссабонской конференции Web Summit быстро назначил бывшего генерального директора Wikimedia Кэтрин Махер на место Косгрейва, при этом он сохранил 80% собственности в бизнесе.
Но уже через несколько месяцев Махер покинула Web Summit ради должности генерального директора NPR, подготовив почву для возвращения Косгрейва.
Напомним:
Косгрейв подал в отставку 21 октября 2023 года.
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Экономическая правда