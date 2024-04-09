Сооснователь Web Summit возвращается на должность CEO после отставки из-за комментариев о конфликте между Израилем и ХАМАС

Пэдди Косгрейв Bloomberg

Соучредитель технологической конференции Web Summit Пэдди Косгрейв возвращается на должность гендиректора после того, как в октябре прошлого года подал в отставку из-за противоречивых заявлений о войне между Израилем и и ХАМАСом, которые он сделал в соцсетях.

Об этом пишет TechCrunch.

Отмечается, что слухи о его возвращении начали появляться на выходных. Косгрейв подтвердил это в понедельник в соцсети X.

При этом в своем заявлении он не упоминает о своих высказываниях, которые стали причиной его ухода менее чем полгода назад (кроме публичных извинений, были удалены также и посты в соцсетях, которые он писал в то время). Вместо этого Косгрейв "пошел на деэскалацию", объявив о планах смещения фокуса на "меньшие" группы, пишет TechCrunch.

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"Поскольку Web Summit становится все больше, нашей целью должно быть сделать его меньше для наших участников. Более интимным. Более дружественным. Более ориентированными на сообщество", - написал он.

Таким образом, этот шаг напоминает переход Марка Цукерберга к "сообществу" в Facebook после огромного скандала вокруг соцсети после выборов 2016 года (Cambridge Analytica, манипуляции на выборах, слушания в Конгрессе и прочее).

Web Summit проводит ряд глобальных технологических конференций, самая известная и крупнейшая из которых проходит в Лиссабоне, которая в последние годы привлекла внимание более 70 тысяч участников. В этот список также входят меньшие, закрытые мероприятия.

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В прошлом году флагманское мероприятие пережило бурный период после того, как на него обрушилась критика со стороны крупных технологических спонсоров, которые отказались от участия в Лиссабонском саммите всего за несколько недель до его проведения после высказываний Косгрейва.

Скандал вспыхнул, когда вскоре после 7 октября, дня массового убийства израильских граждан, совершенного ХАМАСом, Косгрейв опубликовал данные о человеческих жертвах израильско-палестинского конфликта между 2008 и 2023 годами, но - по непонятным причинам - не добавил ни одного упоминания о трагических событиях (и жертвах) тех дней.

Косгрейв также поддержал критику ирландского правительства относительно вероятных планов Израиля отключить Газу от водо- и электроснабжения в рамках его планов ведения войны.

Крупные спонсоры, в том числе Microsoft и Google, отказались от участия в конференции.

Под давлением Косгрейв извинился за свои посты, и подал в отставку с должности генерального директора.

Накануне Лиссабонской конференции Web Summit быстро назначил бывшего генерального директора Wikimedia Кэтрин Махер на место Косгрейва, при этом он сохранил 80% собственности в бизнесе.

Но уже через несколько месяцев Махер покинула Web Summit ради должности генерального директора NPR, подготовив почву для возвращения Косгрейва.

Напомним:

Косгрейв подал в отставку 21 октября 2023 года.

Читайте подробнее в статье ЭП: За слова ответил. Посты об Израиле стоили должности директору крупнейшей IТ-конференции в Европе

Экономическая правда